USA wollen Revolutionsgarden als Terrorgruppe einstufen lassen

US-Präsident Trump sagte am Montag, es sei unklar, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei (im Bild), noch am Leben ist.

Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.