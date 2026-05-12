🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Videokonferenz über Absicherung der Straße von Hormuz, Trump verschärft Rhetorik
Bildschirm-Aufnahme mit Schiffsbewegungen in der Straße von Hormuz (Archivbild vom 4. Mai 2026).
© APA/AFP
Großbritannien und Frankreich veranstalten am Dienstag eine Videokonferenz zur Absicherung der Straße von Hormuz. Über 40 Staaten nehmen an der Konferenz teil. Trump nennt iranische Forderungen "Müll", die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen mit dem Iran sind gedämpft. Wir berichten im Live-Blog.