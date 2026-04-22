Waffenruhe im Iran soll laut Trump länger laufen, Iran zeigt Misstrauen und droht

Kurz vor Ende der Waffenruhe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mehr Zeit für eine Verhandlungslösung gegeben und die Feuerpause überraschend verlängert. Die Waffen sollen schweigen, bis die iranische Führung mit einem geeinten Vorschlag an den Tisch kommt. Eine neue Frist mit Termin setzte der US-Präsident nicht. Wir berichten im Live-Blog.