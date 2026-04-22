🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Waffenruhe im Iran soll laut Trump länger laufen, Iran zeigt Misstrauen und droht
Mit der Verlängerung auf unbestimmte Zeit geht Donald Trump einen Weg, den er noch am Vortag als „sehr unwahrscheinlich“ bezeichnet hatte.
© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Kurz vor Ende der Waffenruhe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mehr Zeit für eine Verhandlungslösung gegeben und die Feuerpause überraschend verlängert. Die Waffen sollen schweigen, bis die iranische Führung mit einem geeinten Vorschlag an den Tisch kommt. Eine neue Frist mit Termin setzte der US-Präsident nicht. Wir berichten im Live-Blog.