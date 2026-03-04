🔴 Live-Blog: Krieg in Nahost
Wechselseitige Angriffe von Israel und Iran, weiterer Rückflug von Österreichern am Mittwoch
Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohngebäude in Aramoun, nördlich von Beirut, sind mehrere Menschen getötet worden.
© APA/AFP/FADEL ITANI
Die USA und Israel überziehen den Iran seit Samstag mit massiven Luftangriffen Dabei wurde auch der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an. Die Entwicklungen im Live-Blog.