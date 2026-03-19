🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Weitere Eskalation: Luftangriffe auf Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien und Kuwait
Explosion in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad nach einem iranischen Raketenangriff am Mittwochabend.
© IMAGO/Xinhua
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.