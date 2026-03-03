Osttiroler Hockey Liga: Ein Erfolg für den jungen Eishockey-Nachwuchs

Die Osttiroler Hockey Liga (OHL) zieht eine positive Bilanz nach ihrer ersten Saison. Die Kooperation der Vereine UECR Huben, UEC Lienz und Eichholz Turtles ermöglichte Eishockey-Nachwuchs aus Osttirol und Oberkärnten mehr Spielpraxis.

Lienz – Die neu gegründete Liga setzte mit dem Zusammenschluss zum "Osttirol Juniors" einen Meilenstein für das regionale Eishockey. Das Konzept ging auf: Es förderte Vereine, Region und besonders die Kinder.

Die OHL entstand, um Kindern und Jugendlichen (U12, U14) aus Osttirol und Oberkärnten zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen. Sie bietet einen geschützten, aber leistungsorientierten Rahmen. Der Spielbetrieb im Kärntner Eishockey-Verband ist oft mit weiten Wegen und Selektionsdruck verbunden. Neun von zehn geplanten Spieltagen konnten erfolgreich stattfinden. Nur einmal verhinderte das Wetter den Puckeinwurf. Jeder Spieltag umfasste ein U12- und ein U14-Spiel in voller Distanz. Dabei galten die KEHV-Regeln.

© Kashofer

Brücke zum Spitzensport

Die OHL versteht sich als Ergänzung zum KEHV-Betrieb. Spieler der U10 konnten erstmals am Großfeld mitspielen. Andere Talente schafften durch zusätzliche Spielpraxis den Sprung in den festen KEHV-Kader. Von klaren Siegen bis zu nervenaufreibenden Penaltyschießen war alles dabei.