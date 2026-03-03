Wöginger: „Ich würde es heute nicht mehr tun“

Im Prozess rund um die „Postenschacher“-Affäre sagte am Dienstag ÖVP-Klubobmann August Wöginger aus. Er will nichts Unrechtes getan haben.

Linz – Wöginger und zwei Finanzbeamten wird vorgeworfen, dass sie einen ÖVP-Bürgermeister bei einer Postenbesetzung bevorzugt hätten. Wöginger sieht das anders: Er habe die Bewerbung für den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau in seiner Sprechstunde als Abgeordneter erhalten und lediglich an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, „zur Prüfung“ weitergeleitet.

Zu Beginn gab der Klubchef eine Erklärung ab. „Das Annehmen einer Diversion sei kein Schuldeingeständnis“, betonte er. Wöginger und seine Mitangeklagten hatten zum Prozessstart eine Verantwortungsübernahme abgegeben, um eine Diversion zu bekommen. Diese wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Linz aber gekippt. Er stehe nach wie vor zu seiner Verantwortungsübernahme, so Wöginger. Er habe damals gesagt, dass es ihm leid tue, „was meine Bitte um Prüfung der Bewerbung alles ausgelöst hat. Und das ist nach wie vor so. Ich würde es heute nicht mehr tun.“

Um Unterstützung gebeten

Der Bürgermeister habe ihn um Unterstützung bei seiner Bewerbung gebeten, schilderte Wöginger. Bei einem zufälligen Zusammentreffen mit Schmid habe er sinngemäß zu diesem gesagt: „Schaut euch das bitte einmal an. Ich halte ihn für einen geeigneten Kandidaten.“ Aber „es war zu keinem Zeitpunkt meine Intention, ein unsachliches Ergebnis bei der Besetzung dieses Postens herbeizuführen“.

„Wenn Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen (in die Abgeordneten-Sprechstunde, Anm.) kommen, wollen wir signalisieren, dass wir das ernst nehmen und dass wir Anliegen auch an die zuständige Stelle weiterleiten“, beschrieb Wöginger seinen Zugang. „War der Bürgermeister aus Ihrer Sicht ein Hilfesuchender?“, fragte die Richterin. „Er war in keiner Notsituation. Er hat einfach um Unterstützung gebeten.“

„Keine Gedanken gemacht“

Über den Ablauf des Besetzungsverfahrens habe er sich „keine Gedanken gemacht“, so Wöginger, der damals ÖAAB-Obmann war. „Haben Sie zu Thomas Schmid gesagt, dass es Ihr Wunsch ist, dass der Bürgermeister Vorstand wird?“, fragte die Richterin. „Meines Wissens nach nicht“, antwortete Wöginger. Schmid hatte hingegen ausgesagt, dass Wöginger zu ihm gemeint habe, ÖVP-Kreise aus Oberösterreich hätten bei ihm für den Bürgermeister interveniert und es sei ihm sehr wichtig gewesen, dass der Ortschef den Posten bekommt. Das wies Wöginger gestern zurück.