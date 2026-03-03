Feministische Stadtführung zeigt Lienz aus weiblicher Perspektive

Das Frauenzentrum Osttirol lädt zusammen mit Austria Guide Evelin Gander am 7. März 2026 zu einer Stadtführung in Lienz ein. Kurz vor dem Internationalen Weltfrauentag beleuchtet die feministische Tour die oft vergessene Geschichte von Frauen, die die Stadt prägten.

Lienz - Die Führung macht Halt an Orten, wo Frauen in Lienz lebten, arbeiteten und kämpften. Sie stellt jene Frauen in den Mittelpunkt, die Verantwortung trugen und Widerstand leisteten. Ihre Namen finden sich selten auf Straßenschildern, obwohl sie die Stadt ebenso stark formten wie ihre männlichen Zeitgenossen.

Diese feministische Stadtführung wirft Fragen auf, die bis heute relevant sind: Wer wird in Erinnerung behalten und wer nicht? Wer schreibt eigentlich Geschichte? Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart zeigt klar, dass Gleichberechtigung keine historische Frage ist. Vielmehr ist es eine aktuelle gesellschaftliche Aufgabe.

Die Veranstaltung verbindet persönliche Lebensgeschichten mit feministischen Perspektiven. Sie lädt dazu ein, Lienz aus einer neuen, kritischen Perspektive zu betrachten. Das Frauenzentrum Osttirol schafft somit Raum für Erinnerung und Austausch.

