Frühlingsbote am Himmel

Vollmond über Tirol: Schickt uns eure schönsten Fotos

Am Dienstagabend erstrahlt am Tiroler Himmel der sogenannte„Wurmmond“ – ein beeindruckender Anblick, der traditionell den nahenden Frühling ankündigt. Wir suchen die schönsten Schnappschüsse.