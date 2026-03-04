Rückflug von 151 Österreichern aus dem Oman gelandet

Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion ist am Mittwochabend aus Omans Hauptstadt Maskat in Wien-Schwechat gelandet. Insgesamt waren nach Angaben des Außenministeriums 151 Personen an Bord der Chartermaschine. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

Der Airbus A320 des ägyptischen Flugunternehmens Sky Vision Airlines war am Nachmittag mit mehreren Stunden Verspätung vom Flughafen Maskat gestartet und hatte eine Zwischenlandung in Kairo eingelegt. Für den morgigen Tag sind zwei weitere Charterflüge geplant, nämlich aus Maskat und der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Diese seien allerdings noch nicht bestätigt, da der Luftraum immer wieder gesperrt werde. "Außerdem sind die Slots sehr eng, da Tausende Europäer die Region verlassen wollen", so Meinl-Reisinger.