Österreichs Spitzenpolitik bleibt mehrheitlich männlich. So liegt der Frauenanteil im Nationalrat bei nur 35 Prozent. Auf eine Bundespräsidentin wartet man weiterhin; eine Bundeskanzlerin gab es mit Brigitte Bierlein zwar einmal, allerdings nur als Spitze einer Übergangsregierung. Paritätischer ist da die aktuelle schwarz-rot-pinke Bundesregierung: Zehn der 21 Mitglieder (inklusive Staatssekretärinnen und -sekretäre) sind Frauen.

Im Nationalrat sind aktuell 65 von 183 Abgeordneten weiblich. Mit dem Abgang der SPÖ-Abgeordneten Elke Hanel-Torsch - die künftige Wiener Stadträtin verabschiedete sich in der letzten Nationalratssitzung - und der Rückkehr von Christoph Matznetter geht die Kurve aber weiter nach unten. Der Frauenanteil im Nationalrat beträgt dann mit 64 Mandatarinnen nur noch 35 Prozent. Zum Vergleich: Anfang 2022 waren es noch mehr als 41 Prozent gewesen.

Die größte Parlamentspartei ist gleichzeitig die mit dem geringsten Frauenanteil. Die FPÖ wird nur zu rund 23 Prozent von Mandatarinnen vertreten. Darauf folgen die ÖVP (35 Prozent) und die SPÖ (aktuell 41 Prozent). Mit Matznetter liegen die Sozialdemokraten nur noch bei 39 Prozent. Damit verliert die SPÖ auch ihren Frauenbonus. Hat ein Klub mehr als 40 Prozent Frauen, erhöht sich die Klubförderung nämlich um drei Prozent. Die Zusatzförderung holen sich sowohl die NEOS (44 Prozent) als auch die Grünen ab. Letztere schicken als einzige mehr Frauen als Männer in den Nationalrat (56 Prozent).

Blickt man auf die letzten 100 Jahre zurück, so hat sich die Repräsentation von Frauen im Nationalrat allerdings deutlich verbessert. Nach der Wahl im Jahr 1920 wurden die ersten neun Mandatarinnen entsandt, die Frauenquote lag bei rund fünf Prozent. Seit der Wahl 1986 ist die Quote zweistellig, wie APA-Berechnungen auf Basis der Daten des Parlaments zeigen. Ganz oben stand allerdings erst 2006 mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) erstmals eine Frau. Im Bundesrat gibt es derzeit 40 Prozent bzw. 24 Frauen.

Erste Ministerin war 1966 Grete Rehor (ÖVP). Heute finden sich fast gleich viele Frauen (zehn) und Männer (elf) in der Bundesregierung. Ganz oben anzugelangen, fällt Frauen aber weiterhin schwer. Eine Bundeskanzlerin gab es mit Brigitte Bierlein erst einmal. Sie wurde 2019 nach Zerbrechen der ÖVP-FPÖ-Koalition aufgrund der Ibiza-Affäre Chefin einer Beamtenregierung. Aus einer Nationalratswahl ging noch nie eine Regierung unter einer Frau hervor. Erste - und bisher ebenfalls einzige - Vizekanzlerin wurde 2000 Susanne Riess-Hahn (FPÖ, früher Riess-Passer). Eine Bundespräsidentin gab es überhaupt noch nie.

Seit Mitte des Vorjahres ist Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht mehr die einzige Landeshauptfrau. Karoline Edtstadler (ÖVP) amtiert seither in Salzburg, das damit als einziges Bundesland - mit Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) - zwei Frauen an der Spitze hat. Auch in den Landesregierungen hat ein Frauen-Überhang Seltenheitswert. Wiens Regierung besteht - inklusive nicht amtsführender Stadträtinnen und -räte - zu 57 Prozent aus Frauen, in allen anderen acht Bundesländern sind die Männer in der Überzahl. Immerhin zu 40 Prozent weiblich ist die burgenländische Landesregierung; mehr Frauen gibt es in Salzburg (43 Prozent) und Niederösterreich (44 Prozent). Das Schlusslicht bildet Oberösterreich mit 22 Prozent Frauen.

Bei den Länderparlamenten findet sich Vorarlberg an der Spitze, das die Hälfte der Bevölkerung auch mit 50 Prozent Frauen im Landtag repräsentiert. In Wien sind es 40 Prozent, in Tirol 39. Am unteren Ende finden sich Kärnten (17 Prozent) sowie das Burgenland und Niederösterreich (je 25 Prozent).