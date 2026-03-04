- Überblick
Kommentar
Das liegt jedem Kind im Magen
Kommentarvon Andrea Wieser
Lebensmittel, die extra für Kinder erfunden wurden, führen zu Übergewicht. Das ist bekannt. Diese Produkte sind trotzdem zugelassen. Kinder leiden darunter.
