Skitourenrennen: Italiener dominieren die zehnte Oberseetrophy in St. Jakob

St. Jakob – Die 10. Oberseetrophy wurde für die italienischen Athleten zu einer klaren Angelegenheit. An dem Skitourenrennen nahmen insgesamt 74 Sportlerinnen und Sportler teil.

Herren – Sportklasse: David Innerhofer (Team Skialp Race Ahrntal) gewann die Sportklasse der Herren. Er erreichte das Ziel in 1:28:36,20 Stunden. Michael Nocker (Team Skinfit International) wurde Zweiter mit 1:37:24,60 Stunden. Marco De Meo (Dolomiti Ski Alp) belegte Rang drei in 1:39:07,60 Stunden.

Damen – Sportklasse: Bianca Somavilla (SV Mieders) siegte bei den Damen. Ihre Zeit betrug 1:53:34,90 Stunden. Theresa Seybold erreichte den zweiten Platz in 2:11:08,00 Stunden. Anna Trnka wurde Dritte mit 2:17:56,80 Stunden.

Sie gewannen in der Hobbyklasse: Philipp Joas, Stefan Schmidl und Romana Theurl. © Bergrettung Defereggen