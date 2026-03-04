Skitourenrennen: Italiener dominieren die zehnte Oberseetrophy in St. Jakob
Bei der 10. Oberseetrophy setzten sich italienische Athleten durch. Das Skitourenrennen lockte 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und fand unter guten Bedingungen statt. Die Jubiläumsausgabe präsentierte sportliche Leistungen.
St. Jakob – Die 10. Oberseetrophy wurde für die italienischen Athleten zu einer klaren Angelegenheit. An dem Skitourenrennen nahmen insgesamt 74 Sportlerinnen und Sportler teil.
Herren – Sportklasse: David Innerhofer (Team Skialp Race Ahrntal) gewann die Sportklasse der Herren. Er erreichte das Ziel in 1:28:36,20 Stunden. Michael Nocker (Team Skinfit International) wurde Zweiter mit 1:37:24,60 Stunden. Marco De Meo (Dolomiti Ski Alp) belegte Rang drei in 1:39:07,60 Stunden.
Damen – Sportklasse: Bianca Somavilla (SV Mieders) siegte bei den Damen. Ihre Zeit betrug 1:53:34,90 Stunden. Theresa Seybold erreichte den zweiten Platz in 2:11:08,00 Stunden. Anna Trnka wurde Dritte mit 2:17:56,80 Stunden.
Hobbyklasse – Nähe zur Mittelzeit gesucht: In der Hobbyklasse galt es, der Mittelzeit am nächsten zu kommen. Stefan Schmidl verpasste sie um 27,90 Minuten und gewann. Philipp Joas lag 29,50 Minuten daneben und belegte Platz zwei. Romana Theurl wurde Dritte mit einem Abstand von 44,80 Minuten zur Mittelzeit.