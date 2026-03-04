Überraschender Rücktritt im Ski-Zirkus: „Schwer, etwas loszulassen, das man liebt“

Nach 13 Jahren und 166 Weltcuprennen zieht Joana Hählen einen Schlussstrich. Die 34-jährige Schweizerin bestreitet am Wochenende in Val di Fassa ihren letzten Auftritt auf der großen Skibühne. „Es ist schwer, etwas loszulassen, das man liebt. Oh Skirennen, ich habe dich geliebt. Aber es ist Zeit, dieses Kapitel zu beenden“, schrieb sie auf Instagram.

„Ich hatte mir ein glorreiches Finale meiner Karriere vorgestellt, wer tut das nicht“, gestand die Speed-Spezialistin, die in ihrer Karriere fünfmal auf das Podest fuhr. „Nach meiner Verletzung vor zwei Jahren habe ich alles versucht, um mich ein letztes Mal ans Limit zu bringen. All die harte Arbeit, die niemand sieht, all die harten Gespräche mit mir selbst – ich habe nichts unversucht gelassen. Ich wollte wissen, dass ich es wirklich versucht habe.“

Insgesamt erlitt Hählen in ihrer Laufbahn vier Kreuzbandrisse und kam immer wieder zurück. Nun ist Schluss. Gratulationen zu ihrer Karriere und schöne Abschiedsworte kamen u.a. von ihren Ski-Wegbegleiterinnen Lindsey Vonn, Breezy Johnson, Wendy Holdener oder Ragnhild Mowinckel. (TT.com)