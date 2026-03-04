- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
30 Prozent haben Adipositas
Neue Zahlen erschrecken: Tirols Kinder und Jugendliche werden immer dicker
Der Anstieg der Kinder und Jugendlichen , die übergewichtig sind, hat sich seit Corona noch beschleunigt.
© iStock
Von Andrea Wieser
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten