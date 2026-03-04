Auch Pflegekräfte aus Vietnam
„Richtige Challenge“: Wie Innsbruck die Herausforderungen in der Pflege meistern will
Bis 2050 dürfte sich die Zahl der von Demenz betroffenen Menschen in Österreich und damit auch in Tirol verdoppeln – nur eine von vielen Herausforderungen, denen sich die Stadt Innsbruck stellen muss.
© iStock
Mit einem neuen Pflegebeirat, der Kompetenzen bündeln und die Vernetzung stärken soll, möchte die Stadt Innsbruck die gewaltigen Herausforderungen im Pflegebereich angehen. Ein Baustein von vielen sind Pflegekräfte aus Drittstaaten. Bemühungen in Vietnam tragen nun erste zarte Früchte.