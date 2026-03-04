Die Folgen des Iran-Kriegs
Gegen Öl-Scheichs und Gas-Oligarchen: Wie Mattle einer Energiekrise begegnen will
Den Ausbau der Wasserkraft beschleunigen: Landeshauptmann Anton Mattle nimmt am Mittwoch als Vertreter der Bundesländer an der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates teil.
© APA/Hochmuth
Tirols Landeshauptmann drängt auf schnellere Genehmigungsverfahren für Wasserkraftwerke, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Im Nationalen Sicherheitsrat setzt er sich für eine rasche Rückholung der wegen des Iran-Kriegs im Nahen Osten gestrandeten Österreicher ein.