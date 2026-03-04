Zwei Autos stießen auf der Brennerstraße zusammen: 45-jähriger Lenker verletzt
Schönberg – Auf der Brennerstraße (B182) im Gemeindegebiet von Schönberg kam es Mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 45-jähriger Autofahrer verletzt.
Der Österreicher und ein 46-jähriger Deutscher waren gegen 6.20 Uhr im Bereich des Parkplatzes unterhalb der Europabrücke in südliche Richtung unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz betätigte der 45-Jährige den Blinker, um links einzubiegen. Zur gleichen Zeit setzte der 46-Jährige zum Überholen an, da er laut Polizei annahm, das Blinkzeichen würde ihm freie Fahrt signalisieren. Es kam zur Kollision.
Beide Lenker konnten ihre Fahrzeuge noch auf den Parkplatz lenken. Der 45-jährige Österreicher wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der 46-jährige Deutsche blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)