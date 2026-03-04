Zwei Autos stießen auf der Brennerstraße zusammen: 45-jähriger Lenker verletzt

Schönberg – Auf der Brennerstraße (B182) im Gemeindegebiet von Schönberg kam es Mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 45-jähriger Autofahrer verletzt.

Der Österreicher und ein 46-jähriger Deutscher waren gegen 6.20 Uhr im Bereich des Parkplatzes unterhalb der Europabrücke in südliche Richtung unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz betätigte der 45-Jährige den Blinker, um links einzubiegen. Zur gleichen Zeit setzte der 46-Jährige zum Überholen an, da er laut Polizei annahm, das Blinkzeichen würde ihm freie Fahrt signalisieren. Es kam zur Kollision.