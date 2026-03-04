Gestohlener Defibrillator in Nassereith: Polizei fand Diebin

Nassereith – Jene Frau, die in Nassereith einen Defibrillator gestohlen hatte, wurde nun ausgeforscht. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Die vorerst Unbekannte stahl am 23. Februar gegen Mittag das Gerät zur Notfallversorgung aus dem Foyer des Gemeindeamts. Der Defibrillator wurde einen Tag später am Rand der Mieminger Straße (B189) von Mitarbeitern der Straßenmeisterei gefunden. Er wurde schwer beschädigt und war nicht mehr funktionsfähig, ein neuer kostet mehr als 1000 Euro.