Polizei bittet um Hinweise: Frau stahl Defibrillator in Nassereith

Nassereith – Derzeit fahndet die Polizei in Nassereith nach einer Defibrillator-Diebin. Die bislang unbekannte Täterin stahl am Montag, den 23. Februar, um 12.40 Uhr das Gerät zur Notfallversorgung aus dem Foyer des Gemeindeamts.

Der Defibrillator wurde einen Tag später gegen 15 Uhr am Rand der Mieminger-Straße (B189) von Mitarbeitern der Straßenmeisterei gefunden. Es wurde schwer beschädigt und war nicht mehr funktionsfähig, ein neues kostet mehr als 1000 Euro.

Die Tat wurde per Videoüberwachung aufgezeichnet. Wer Hinweise zur Identität der Frau hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Nassereith zu wenden. Diese ist telefonisch unter 059133/7103 erreichbar. (TT.com)