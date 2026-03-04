„MIM“ feiert: Tiroler Band legt auf Jubiläums-Tour einen Stopp in Reutte ein

Die Band „MIM“ feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Mit der „Anniversary Tour“ und einem neuen Album gastiert die Gruppe am Freitag, 6. März, um 20 Uhr in der Kellerei Reutte.

Reutte – Die Band wurde 2016 um die aus dem Oberland stammende Sängerin Mimi Schmid gegründet. Seither hat MIM bereits viele Konzerte gespielt und sich in der Musikszene längst über die Landesgrenzen hinaus etabliert. Auftritte führten sie auch bereits auf große Festivalbühnen, auch zum Donauinselfest. Ihre Shows zeichnen sich durch detaillierte Arrangements und einen verspielten Jamcharakter aus.

In zehn Jahren veröffentlichte die Band drei Alben und mehrere Singles. Das dritte Album wird während der Jubiläums-Tour erstmals live vorgestellt. Die Tour gibt einen Einblick in die Entwicklung der Gruppe der letzten Jahre. Sie präsentiert neue Songs und vertraute Klänge.

Der Sound von MIM ist vielseitig. Die Band schöpft aus einem Repertoire an Stilen, schafft es aber immer, diese Einflüsse durchscheinen zu lassen, ohne die ursprünglichen Ideen zu überschatten und einen eigenen Stil zu kreieren. Ihre Musik lässt sich als „tighter Alternative Pop“ beschreiben. Dieser ist von viel Soul und Funk sowie den Jazzwurzeln der Bandmitglieder durchzogen.

Zur Band gehören Mimi Schmid (Vocals), Christian Hauser (Guitar), Michael Hosp (Keys), Benjamin Lampert (Bass) und Christoph Pfister (Drums).