Saison-Aus für Tiroler Skistar Feller: OP und Pause statt Weltcupfinale

Beim Slalom in Kranjska Gora und beim Weltcupfinale in Norwegen wird Manuel Feller fehlen. Körperliche Probleme nach einer mental schwierigen Saison bewegten den Tiroler zum vorzeitigen Rückzug.

Manuel Feller zieht die Reißleine. Der Kitzbühel-Sieger und Silbermedaillengewinner in der Team-Kombination von Olympia beendet vorzeitig die Saison. Das teilte der Österreichische Skiverband am Mittwoch mit. Der 31-jährige Fieberbrunner werde weder am Wochenende in Kranjska Gora noch beim Weltcupfinale in Norwegen an den Start gehen.

„Es war mental und körperlich eine sehr herausfordernde Saison für mich. Über die Jahre haben sich bei mir mentale Herausforderungen entwickelt, die im vergangenen Herbst besonders schwierig wurden. Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet“, offenbarte Feller und führte weiter aus: „Ich habe weitergekämpft und bin stolz auf die Entwicklung, die ich auf und neben der Piste gemacht habe. Aber nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist.“

ÖSV-Aufgebot Kranjska Gora RIESENTORLAUF: Stefan Brennsteiner, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Marco Schwarz, Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger SLALOM: Jakob Greber, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz, Joshua Sturm

Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle belasteten Feller zuletzt auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die bevorstehende Pause wird Feller für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. Ziel ist es, vollständig zu genesen und optimal vorbereitet in die nächste Saison zu starten. Am Mittwoch postete der Tiroler ein Foto vom Check-In in der Privatklinik Kettenbrücke und wandte sich auch noch einmal persönlich an seine Fans.