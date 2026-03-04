Am Campagne-Areal
Miteinander statt nebeneinander: Innsbruck sucht Bewerber für Gemeinschafts-Wohnen
Die Stadt schreibt bis zu 100 Wohnungen am Campagne-Areal für gemeinschaftliche Wohnformen aus. Gebaut wird voraussichtlich erst ab Ende 2029, doch das Gemeinschaftswohnen muss natürlich schon in den Planungen berücksichtigt werden.
© Stadt Innsbruck/ W. Giuliani
Geteilte Räume, offene Gemeinschaftsbereiche, neue Wohnideen: Am zweiten Baufeld am Campagne-Areal in der Reichenau sieht die Stadt Innsbruck erstmals gezielt Raum für „gemeinschaftliche Wohnformen“ vor. Die Bewerbungsphase für interessierte Gruppen startet in Kürze.