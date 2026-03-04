Schülerin (17) nach schwerem Snowboard-Unfall im Pitztal gestorben

Die Jugendliche prallte mit dem Kopf auf die Piste und lag drei Wochen auf der Intensivstation. Den schweren Unfall hat laut Polizei niemand gesehen.

St. Leonhard im Pitztal – Eine 17-jährige Schülerin ist nach einem Snowboardunfall im Skigebiet Rifflsee im Pitztal verstorben. Zu dem Unfall kam es bereits am 11. Februar, nach drei Wochen auf der Intensivstation erlag die Jugendliche am Dienstag ihren schweren Verletzungen.

Die 17-Jährige war Teil einer Schülergruppe aus Polen. Laut Polizei wurde die Snowboarderin an jenem Mittwochvormittag allein regungslos auf einer Piste gefunden. Sie dürfte gestürzt sein und mit voller Wucht mit dem Kopf auf den harten Untergrund geprallt sein – ihr Helm wurde dabei zerbrochen. Zeugen des schweren Unfalls gibt es nicht, es bestehe jedoch kein Hinweis auf einen Zusammenstoß oder weitere Beteiligte, heißt es von der Polizei.