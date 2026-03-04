Skifahrerin bei Unfall in der Zillertal-Arena schwer verletzt, Beteiligte fuhr einfach weiter

Zell am Ziller – Eine Skifahrerin (55) wurde am Dienstag in der Zillertal-Arena nach einem Zusammenstoß mit einer Unbekannten schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zu der Kollision kam es gegen 11 Uhr auf der Roten Piste Nr. 20 etwa 500 Meter oberhalb des Speichersees Kapauns. Die unbekannte Beteiligte verließ die Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern oder ihre Personalien bekanntzugeben, berichtet die Polizei. Die 55-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.