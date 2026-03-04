Explosion über dem Pool

„Endlich wieder Berge statt Wüste“: Ein Innsbrucker Paar floh aus dem Krisenherd Nahost

Nach Tagen des Aussharrens und Ungewissheit haben Simon Rudig und Emilia Beauchamp-Geat aus Innsbruck seit Mittwoch wieder Tiroler Boden unter den Füßen.
Von Clemens Markart

Ein entspannter Urlaub in Dubai endete für Emilia Beauchamp-Geat und Simon Rudig aus Innsbruck im Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran. Nach Tagen der Ungewissheit erreichten sie am Mittwoch den Innsbrucker Flughafen.

