Vormittags Skifahren, nachmittags Klettern: Touristiker wollen die Saison verlängern

Deutschland ist und bleibt der mit Abstand wichtigste Reisemarkt für den Tiroler Tourismus. Angesichts der Kriegswirren in Nahost dürfte er heuer nochmals wichtiger werden. Auf der ITB in Berlin bringt sich Tirol als Ganzjahres-Destination in Stellung und nimmt sportliche Berliner ins Werbevisier. Die steigenden Temperaturen bringen die Nächtigungen und Wertschöpfung im März und April zum Schmelzen.