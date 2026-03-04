Alle Beteiligten flüchteten
Unbekannter schlug in Innsbruck mit Brett auf Mann ein
Innsbruck – Eine gewalttätige Auseinandersetzung wurde am Montag in Innsbruck beobachtet. Am späten Abend soll ein Unbekannter, der mit zwei weiteren Personen unterwegs war, am Lohbachufer mit einem Holzbrett auf einen Mann eingeschlagen haben. Aus dem Brett haben laut Polizei Nägel geragt.
Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, setzten einen Notruf ab. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren jedoch sowohl die Täter als auch das Opfer geflüchtet. Nun laufen Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung. (TT.com)