Unbekannter schlug in Innsbruck mit Brett auf Mann ein

Innsbruck – Eine gewalttätige Auseinandersetzung wurde am Montag in Innsbruck beobachtet. Am späten Abend soll ein Unbekannter, der mit zwei weiteren Personen unterwegs war, am Lohbachufer mit einem Holzbrett auf einen Mann eingeschlagen haben. Aus dem Brett haben laut Polizei Nägel geragt.