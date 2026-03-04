Lenkerin mit Kindern im Auto wollte auf Inntalautobahn vor Polizei flüchten

Vomp – Am Mittwoch erwischte eine Zivilstreife der Polizei einen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrerin war auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Vomp unterwegs. Bei der Ausfahrt Vomp wurde versucht, das Fahrzeug auszuleiten, doch knapp vor dem Ende des Verzögerungsstreifens wechselte die Lenkerin plötzlich wieder auf die A12 und versuchte zu flüchten. Wenig später konnte sie allerdings angehalten werden.