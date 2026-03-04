Iran - US-Senat mit Resolution zu Kriegs-Ende gescheitert

Der US-Senat ist am Mittwoch mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Im 100-köpfigen Senat fiel das Ergebnis mit 52 zu 47 gegen die Weiterverfolgung der Resolution aus. Fast alle Republikaner stimmte gegen den Verfahrensantrag und unterstützten damit die Militäraktien von US-Präsident Donald Trump, fast alle Demokraten unterstützten die Resolution dagegen.

Die Resolution zielte darauf ab, den Luftkrieg zu beenden und zu verlangen, dass alle Feindseligkeiten gegen den Iran vom Kongress genehmigt werden müssen. Laut US-Verfassung hat eigentlich der Kongress die Befugnis, Kriege zu erklären. Die Gegner der Resolution beharren dagegen darauf, dass Trumps Vorgehen legal sei und es im Rahmen seines Rechts als Oberbefehlshaber liege, die Vereinigten Staaten durch die Anordnung begrenzter Luftangriffe zu schützen.

"Dies ist kein endloser Krieg, ganz im Gegenteil. Er wird sehr schnell zu Ende sein", sagte der republikanische Senator Jim Risch aus Idaho, Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, in einer Rede gegen die Resolution.