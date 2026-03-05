Papst Leo XIV. empfängt Van der Bellen

Nach seinem Arbeitsgespräch mit dem italienischen Staatsoberhaupt Sergio Mattarella wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Vatikan vom Papst in Privataudienz empfangen. Zur Delegation gehören auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl.

Im Zentrum des Gesprächs soll u.a. die Situation im Nahen Osten stehen, so die Präsidentschaftskanzlei. Für Van der Bellen ist es nach den offiziellen Begegnungen mit Papst Franziskus in den Jahren 2017 und 2021 die dritte Papstaudienz und gleichzeitig das erste Treffen mit dem seit zehn Monaten amtierenden Kirchenoberhaupt Leo XIV. Bei dessen Amtseinführung am 8. Mai 2025 war Österreich durch Bundeskanzler Christian Stocker vertreten. Bundespräsident Van der Bellen hatte zuvor persönlich an den Trauerfeiern für den verstorbenen Franziskus im Vatikan teilgenommen.