Van der Bellen zu Gespräch mit Papst im Vatikan eingetroffen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag in den Vatikan zu Gesprächen mit dem Papst eingetroffen. Der Delegation, die Leo XIV. trifft, gehören Van der Bellens Frau Doris Schmidauer, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl, an. Im Zentrum des Gesprächs soll u.a. die Situation im Nahen Osten stehen, so die Präsidentschaftskanzlei.

Für Van der Bellen ist es nach den offiziellen Begegnungen mit Papst Franziskus in den Jahren 2017 und 2021 die dritte Papstaudienz. Gleichzeitig ist es das erste Treffen mit dem seit zehn Monaten amtierenden Kirchenoberhaupt Leo XIV.

In der Reihe der österreichischen Bundespräsidenten ist Van der Bellen künftig der einzige, der den Vatikan in seiner Amtszeit drei Mal für eine Privataudienz beim Papst besucht hat. Bei der Amtseinführung von Leo XIV. am 8. Mai 2025 war Österreich durch Bundeskanzler Christian Stocker vertreten. Van der Bellen hatte zuvor persönlich an den Trauerfeiern für den verstorbenen Franziskus im Vatikan teilgenommen.

Nach dem Treffen mit dem Papst wird Van der Bellen ein Arbeitsgespräch mit dem vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin führen. Danach wird der den Petersdom und den Petrusgrab besichtigen. Es folgt ein Mediengespräch.