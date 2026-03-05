- Überblick
Kommentar
Aufgerieben zwischen Babler und Dornauer
Kommentarvon Peter Nindler
Schlimmer geht’s nimmer für die Tiroler SPÖ und ihren Vorsitzenden Philip Wohlgemuth: Die Bundes-SPÖ siecht mit Andreas Babler vor sich hin, Georg Dornauer bleibt eine Belastung.
