Geht in die nächste Instanz
Wegen „hysterischen Verhaltens“: Anzeige gegen Leiterin der Tiroler Frauendemo 2025
Weltweit gehen am 8. März, am Weltfrauentag, Menschen für mehr Rechte von Frauen und Transgender-Personen auf die Straße.
Die Versammlungsleiterin des „feministischen Kampftages“ 2025 in Tirol erhielt Monate später eine Strafverfügung wegen ‚hysterischen Verhaltens‘ (150 Euro). Sie empfindet das als „extrem diskriminierend“ und ruft das Landesverwaltungsgericht an.