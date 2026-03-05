Geht in die nächste Instanz

Wegen „hysterischen Verhaltens“: Anzeige gegen Leiterin der Tiroler Frauendemo 2025

Weltweit gehen am 8. März, am Weltfrauentag, Menschen für mehr Rechte von Frauen und Transgender-Personen auf die Straße.
© Imago, Panoma PIctures
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Die Versammlungsleiterin des „feministischen Kampftages“ 2025 in Tirol erhielt Monate später eine Strafverfügung wegen ‚hysterischen Verhaltens‘ (150 Euro). Sie empfindet das als „extrem diskriminierend“ und ruft das Landesverwaltungsgericht an.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561