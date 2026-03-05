Kritische Gutachten verlangt

Die E-Werke Reutte wollen sich ihr großes Vorhaben nicht selbst schönreden

Durch ein Coanda-Wehr, ein engmaschiges Gitter am Bachuntergrund, soll die Hälfte des Wassers des Namlosbaches abgezweigt werden. Die Visualisierung zeigt den aktuellen Planungsstand.
Das Überleitungsprojekt Namlosbach in die „Kraftwerkskette Plansee“ wurde bei den Behörden eingereicht. Die Reuttener Stromerzeuger glauben trotz Natura 2000-Korsett an eine Verwirklichung.

