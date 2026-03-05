Kritische Gutachten verlangt
Die E-Werke Reutte wollen sich ihr großes Vorhaben nicht selbst schönreden
Durch ein Coanda-Wehr, ein engmaschiges Gitter am Bachuntergrund, soll die Hälfte des Wassers des Namlosbaches abgezweigt werden. Die Visualisierung zeigt den aktuellen Planungsstand.
© Elektrizitätswerke Reutte
Das Überleitungsprojekt Namlosbach in die „Kraftwerkskette Plansee“ wurde bei den Behörden eingereicht. Die Reuttener Stromerzeuger glauben trotz Natura 2000-Korsett an eine Verwirklichung.