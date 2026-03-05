Fuhr gegen Heck von Sattelschlepper: 35-jähriger Lenker schwer verletzt in Klinik

Patsch – Am Mittwochnachmittag kam es auf der Brennerautobahn (A13) zu einem schweren Auffahrunfall. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 35-jähriger syrischer Staatsbürger mit einem Kleintransporter auf der Höhe von Patsch in Richtung Süden. Dabei übersah er aus bisher ungeklärten Gründen einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper und prallte gegen das Heck des Anhängers.