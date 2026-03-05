Auf A13 bei Patsch
Fuhr gegen Heck von Sattelschlepper: 35-jähriger Lenker schwer verletzt in Klinik
Patsch – Am Mittwochnachmittag kam es auf der Brennerautobahn (A13) zu einem schweren Auffahrunfall. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 35-jähriger syrischer Staatsbürger mit einem Kleintransporter auf der Höhe von Patsch in Richtung Süden. Dabei übersah er aus bisher ungeklärten Gründen einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper und prallte gegen das Heck des Anhängers.
Mit schweren Verletzungen wurde der 35-Jährige von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Patsch und Schönberg, ein Notarzt und die Polizei. (TT.com)