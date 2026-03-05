Schwere Pistenunfälle im Stubaital und Zillertal: Skifahrerin fuhr nach Kollision einfach weiter

Am Mittwoch kam es zu zwei Skiunfällen mit schweren Verletzungen. Während sich im Zillertal ein Snowboarder schwer am Kopf verletzte, wird im Stubaital nach einer Kollision mit Fahrerflucht eine unbekannte Skifahrerin gesucht.

Telfes, Aschau – Zu zwei Skiunfällen mit schweren Verletzungen kam es am Mittwoch auf Tirols Skipisten. Der erste Unfall ereignete sich im Skigebiet Schlick 2000 gegen 11.15 Uhr. Laut Polizei soll eine bislang unbekannte Skifahrerin einem 54-jährigen Deutschen über die Skienden gefahren sein, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor und sich bei dem Sturz schwer verletzte.

Zugetragen hat sich der Unfall auf der blauen Piste Nr. 6. Während der Sohn des Verletzten den Notruf wählte, fuhr die Skifahrerin unbeirrt weiter. Der 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Hall gebracht.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden von der Polizeiinspektion Fulpmes gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7112 zu melden.

Beschreibung der flüchtigen Skifahrerin: Sie trug eine hellblaue Skijacke, eine schwarze Skihose und einen weißen Helm.

Verletzter Skifahrer im Hochzillertal

Gegen 13.30 wurde die Pistenrettung des Skigebiets Hochzillertal über einen Unfall auf der roten Piste Nr. 11 informiert. Ein 35-jähriger Snowboarder war auf der Piste gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen.