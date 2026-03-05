Mit Moped in Graben gefahren: 15-Jährige bei Unfall in Terfens verletzt

Bei einem Mopedunfall wurde am Mittwochabend eine 15-Jährige in Terfens verletzt. Die Jugendliche fuhr gegen 19.45 Uhr am dortigen Hubschrauberlandeplatz in einen Graben und kam zu Sturz. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Andere Jugendliche setzten einen Notruf ab.