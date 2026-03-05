Schwere Verletzungen
Mit Moped in Graben gefahren: 15-Jährige bei Unfall in Terfens verletzt
Bei einem Mopedunfall wurde am Mittwochabend eine 15-Jährige in Terfens verletzt. Die Jugendliche fuhr gegen 19.45 Uhr am dortigen Hubschrauberlandeplatz in einen Graben und kam zu Sturz. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Andere Jugendliche setzten einen Notruf ab.
Nach der Erstversorgung wurde die 15-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz und anschließend in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)