Brandursache unklar
Holzstadel stand komplett in Flammen: Feuerwehr in Silz rückte zum Löscheinsatz an
Der Holzstadel brannte komplett ab, die Brandursache wird noch ermittelt.
© Liebl Daniel
Silz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.35 Uhr riefen mehrere Anrufer bei der Leitstelle Tirol an, um einen brennenden Stadel in Silz zu melden. Die Freiwilligen Feuerwehren Silz und aus Ötztal Bahnhof rückten aus, um den bereits lichterloh brennenden Holzstadel auf einem Feldweg am Ortsrand von Silz zu löschen.
„Der Stadel brannte komplett ab, die Brandursache wird derzeit noch ermittelt“, hieß es von der Polizei zur TT am Donnerstagfrüh. (TT.com)