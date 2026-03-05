Brandursache unklar

Holzstadel stand komplett in Flammen: Feuerwehr in Silz rückte zum Löscheinsatz an

Der Holzstadel brannte komplett ab, die Brandursache wird noch ermittelt.
© Liebl Daniel

Silz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.35 Uhr riefen mehrere Anrufer bei der Leitstelle Tirol an, um einen brennenden Stadel in Silz zu melden. Die Freiwilligen Feuerwehren Silz und aus Ötztal Bahnhof rückten aus, um den bereits lichterloh brennenden Holzstadel auf einem Feldweg am Ortsrand von Silz zu löschen.

„Der Stadel brannte komplett ab, die Brandursache wird derzeit noch ermittelt“, hieß es von der Polizei zur TT am Donnerstagfrüh. (TT.com)

