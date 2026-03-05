Holzstadel stand komplett in Flammen: Feuerwehr in Silz rückte zum Löscheinsatz an

Silz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.35 Uhr riefen mehrere Anrufer bei der Leitstelle Tirol an, um einen brennenden Stadel in Silz zu melden. Die Freiwilligen Feuerwehren Silz und aus Ötztal Bahnhof rückten aus, um den bereits lichterloh brennenden Holzstadel auf einem Feldweg am Ortsrand von Silz zu löschen.