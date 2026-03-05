Eislauf gesichert: Steirer helfen den Imstern beim Eismachen

Das Eisaggregat in Imst gab kurz vor Weihnachten den Geist auf. Zwar konnte das Gerät notdürftig für die Wintersaison flott gemacht werden. „Das war aber keine zukunftsfähige Lösung“, bestätigt der Imster Sportreferent, Marco Seelos. Der Zufall half der Imster Eislaufszene wieder auf die Beine.