Nach Eisaggregat-Ausfall
Eislauf gesichert: Steirer helfen den Imstern beim Eismachen
Am Sonntag wurde der Imster Eislaufplatz in die Sommerpause verabschiedet. Die Eisanlage aus Bruck an der Mur lässt die Imster wieder hoffen.
© Parth
Das Eisaggregat in Imst gab kurz vor Weihnachten den Geist auf. Zwar konnte das Gerät notdürftig für die Wintersaison flott gemacht werden. „Das war aber keine zukunftsfähige Lösung“, bestätigt der Imster Sportreferent, Marco Seelos. Der Zufall half der Imster Eislaufszene wieder auf die Beine.