Österreichische Olympia-Starterin hat geheiratet: „Ich liebe dich für immer“

„Zwölf Jahre und 103 Tage voller Liebe, Lachen und Abenteuer – und dieser Tag übertraf sie alle. Einer von uns hatte ein Geheimnis, der andere ahnte nichts … und genau dort erlebten wir einen unvergesslichen Moment“, schrieb Leichtathletin Ivona Dadic im vergangenen Juni, als ihr Langzeitfreund Dario Glavas am Tafelberg in Südafrika um ihre Hand anhielt.

Nicht einmal ein Jahr später haben die beiden „Ja“ zueinander gesagt. Die Siebenkämpferin, die bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2021 in Tokio (8.) am Start war, postete Bilder auf Instagram: „Ich liebe dich für immer“, schrieb die 32-jährige Oberösterreicherin dazu.