Zwei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall im Unterland: Alkolenker geriet in den Gegenverkehr

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, die Insassen kamen laut Informationen der Polizei „glimpflich davon“.
© ZOOM.TIROL

