„Momente“: Künstlerpaar Passauer stellt in Reutte und Breitenwang aus

Ulrike und Bernd Passauer zeigen ab dem 7. März eine gemeinsame Ausstellung. Unter dem Titel „Momente“ präsentieren die Malerin und der Fotograf aus Kaufbeuren im Allgäu ihre Werke im Foyer der Gemeinde Breitenwang und der Zeiller-Galerie in Reutte.

Der Titel „Momente“ beschreibt die Flüchtigkeit des Augenblicks. Für Fotografen wie Bernd Passauer sind diese Momente essenziell. Eine faszinierende Form, Farbe oder Lichtstimmung zieht den Blick an. Tiere verweilen nur kurz. Auch ein Blatt liegt nur einen Moment am Boden. Fotografen müssen solche Situationen schnell erfassen.

Die Form und besondere Lichtstimmung der Wendeltreppe hat die Aufmerksamkeit von Fotograf Bernd Passauer geweckt. © Bernd_Passauer

Ulrike Passauers realistische Malerei fängt ebenfalls flüchtige Augenblicke ein. Eine Kaffeetasse während des Trinkens, das Spiel von Licht und Schatten oder der Verfall von Äpfeln. Sie hält Stadien des Vergehens mit dem Pinsel fest. Beide Künstler fasziniert dieses gemeinsame Motiv.

Das Kulturforum Breitenwang und der Galerieverein Reutte laden zur Vernissage ein. Die erste Eröffnung beginnt am Samstag, 7. März, um 17 Uhr im Gemeindeamt Breitenwang. Um 19 Uhr folgt die zweite Vernissage in der Zeiller-Galerie Reutte. Die Künstler sind anwesend. Der Eintritt ist frei.