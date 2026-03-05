Österreichweite Offensive
Mängel bei Bushaltestellen: Wie Tiroler Fahrgäste jetzt online mitreden können
Komfort und Sicherheit zählen: Mit einem Klick können Bushaltestellen in ganz Österreich wie jene hier in Innsbruck bewertet werden.
© Reinhard Fellner
Die Bushaltestellen stehen derzeit auf dem Prüfstand: Tiroler Fahrgäste können nun aufzeigen, wo es mit dem Warten hakt. Sitzgelegenheiten, Regenschutz, Barrierefreiheit – der Österreichische Verkehrsclub (VCÖ) lässt Menschen zu Wort kommen, die täglich mit dem Bus fahren. Eine Online-Karte macht Mängel sichtbar.