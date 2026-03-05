Grandioser Abend

Zwei Klaviere, ein Klang: Jussen Brüder brillieren beim Meisterkonzert in Innsbruck

Arthur und Lucas Jussen begeisterten mit ihrem Zwiegespräch. Grandios unterstützt von den Wiener Symphonikern unter Petr Popelka.
© Leonie Schiessendoppler
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Mit virtuoser Leichtigkeit und perfektem Zusammenspiel begeisterten Arthur und Lucas Jussen im Innsbrucker Saal Tirol. Während das Klavierduo Mozarts Doppelkonzert als funkelnden Dialog gestaltet, entfalten die Wiener Symphoniker unter Petr Popelka in Strauss’ „Alpensinfonie“ ein monumentales Klangpanorama.

