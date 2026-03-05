Zwei Klaviere, ein Klang: Jussen Brüder brillieren beim Meisterkonzert in Innsbruck

Mit virtuoser Leichtigkeit und perfektem Zusammenspiel begeisterten Arthur und Lucas Jussen im Innsbrucker Saal Tirol. Während das Klavierduo Mozarts Doppelkonzert als funkelnden Dialog gestaltet, entfalten die Wiener Symphoniker unter Petr Popelka in Strauss’ „Alpensinfonie“ ein monumentales Klangpanorama.