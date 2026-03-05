Saitenzauber in Lienz: Akustikgitarren-Meister Peter Ratzenbeck tritt auf

Am Freitag, den 27. März 2026, verwandelt sich der Kolpingsaal in Lienz in eine Bühne für Gitarrenkunst. Peter Ratzenbeck, einer der bedeutendsten Akustikgitarristen Österreichs, präsentiert sein Programm "Saitenzauber".

Lienz – Peter Ratzenbeck ist bekannt dafür, musikalische Grenzen zu überschreiten. Seine Fans und das Fachpublikum kennen ihn als „Mr. Fingerpicking“. Seit Jahrzehnten prägt er die Akustikgitarrenszene Österreichs. Neben seiner Musik bringt Peter Ratzenbeck auch Witz und Charme auf die Bühne.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich. Sie kosten 20 Euro. An der Abendkasse beträgt der Preis 25 Euro. Eine Reservierung ist ebenfalls für 25 Euro möglich.

Eventinfos: