🗓️ Unsere Event-Tipps
Masters of Dirt, Weltfrauentag und viele Konzerte: Das ist los in Tirol
Ob bei den Masters of Dirt oder der Candlelight-Konzertreihe im Haus der Musik: Am Wochenende ist in Tirol wieder viel los.
© Imago/Igor Kralj/Pixsell, Fever/21STREETZ
Der März ist da. Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt auch die Lust, wieder etwas zu unternehmen. Egal ob drinnen oder draußen: Tirol hat am Wochenende wieder viel zu bieten: So sorgen am Samstag die Masters of Dirt für einen spektakulären Abend, zahlreiche Veranstaltungen zum Weltfrauentag laden wiederum zum mitfeiern und -kämpfen ein und die dieswöchige Konzertpalette reicht von Indie über Metal bis zu Rock.