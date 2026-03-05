Masters of Dirt, Weltfrauentag und viele Konzerte: Das ist los in Tirol

Der März ist da. Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt auch die Lust, wieder etwas zu unternehmen. Egal ob drinnen oder draußen: Tirol hat am Wochenende wieder viel zu bieten: So sorgen am Samstag die Masters of Dirt für einen spektakulären Abend, zahlreiche Veranstaltungen zum Weltfrauentag laden wiederum zum mitfeiern und -kämpfen ein und die dieswöchige Konzertpalette reicht von Indie über Metal bis zu Rock.