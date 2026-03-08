🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Ein schweres Erbe: Warum uns manche Gene krank machen
Lange galt in der Forschung die Einstellung, dass unsere Genen einen Bauplan fürs Leben vorgeben, der wenig bis gar nicht veränderbar ist. Aber ist das wirklich so? Welche Rolle spielt zum Beispiel unsere österreichische DNA? Wie entstehen genetische Krankheiten und wo sind die Grenzen der Diagnostik? Der Humangenetiker Johannes Zschocke erklärt, welchen Anteil die Gene wirklich haben.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Welchen Einfluss die Gene auf unser Leben haben
Seit 2008 ist Johannes Zschocke Professor für Humangenetik der Medizinischen Universität Innsbruck sowie Direktor des Instituts für Humangenetik und des Zentrums Medizinische Genetik. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf der molekularen und funktionellen Charakterisierung von angeborenen Stoffwechselkrankheiten, der klinischen und genetischen Klärung der Ursachen von Entwicklungsstörungen bei Kindern und der molekulargenetischen Diagnose von erblichen Krebserkrankungen.
