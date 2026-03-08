Ein schweres Erbe: Warum uns manche Gene krank machen

Lange galt in der Forschung die Einstellung, dass unsere Genen einen Bauplan fürs Leben vorgeben, der wenig bis gar nicht veränderbar ist. Aber ist das wirklich so? Welche Rolle spielt zum Beispiel unsere österreichische DNA? Wie entstehen genetische Krankheiten und wo sind die Grenzen der Diagnostik? Der Humangenetiker Johannes Zschocke erklärt, welchen Anteil die Gene wirklich haben.