„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Josef Margreiter

Innsbruck – In der neuen Folge der „Lichtblicke & Wegweiser“ spricht Marianne Hengl mit Josef Margreiter über alle Facetten seines Lebens. Auf große berufliche Erfolge folgten tiefe Einschnitte – und dann die Diagnose Krebs. Aus dem Gestalter wurde ein Kämpfer um das eigene Leben.