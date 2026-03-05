Gespräch im Videostream
„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Josef Margreiter
Marianne Hengl und Josef Margreiter trafen sich zum Gespräch.
© Andrea Lindner
Innsbruck – In der neuen Folge der „Lichtblicke & Wegweiser“ spricht Marianne Hengl mit Josef Margreiter über alle Facetten seines Lebens. Auf große berufliche Erfolge folgten tiefe Einschnitte – und dann die Diagnose Krebs. Aus dem Gestalter wurde ein Kämpfer um das eigene Leben.
Josef Margreiter berichtet, wie ihm seine Familie Kraft schenkte, ihn auch viele Wegbegleiter durch diese schwere Zeit begleiteten. Und wie die Geburt seiner Enkelin zu seinem besonderen Lichtblick wurde. (TT)