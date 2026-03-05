Es wird richtig frühlingshaft
Saharastaub und Sonne am Wochenende: Föhn heizt Tirol auf 20 Grad an
Statt einer für den März üblichen Schneedecke ziehen sich bunte Krokusfelder übers Land. Viele Menschen genießen jetzt das frühlingshafte Wetter – manche können sich dabei nicht zwischen Ski und Fahrrad entscheiden.
Gute Neuigkeiten für all jene, die sich schon an das frühlingshafte Wetter gewöhnt haben: Auch das Wochenende wird in Tirol warm und freundlich. Saharastaub und Föhn mischen sich zwar hinzu, können aber nicht die Oberhand über die Sonne gewinnen.